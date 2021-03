Aanjager Genk zag dat resultaten veel verbloemden: "De fighting spirit ontbrak"

KRC Genk wist vrijdag in Charleroi nog eens drie punten mee te graaien. Net op tijd, want anders hadden ze nu buiten de top vier gelegen. In die match was er ook weer een opvallende rol voor Patrik Hrosovsky.

De Slovaakse middenvelder wierp zich weer op als leider, aanjager en distributiepunt. Genk wint dan ook 68 procent van zijn punten met Hrosovsky in de ploeg, berekende HBvL. "Er is in de voorbije weken intern heel veel gepraat en dat lijkt zijn vruchten af te werpen. Slecht is de groepssfeer nooit geweest. Maar één van de zaken die naar boven kwam, was dat we misschien een beetje verblind zijn geweest door die 21 op 21", klinkt het in de krant.

"Als we in die periode op doel schoten, scoorden we. Alles ging vanzelf. Gingen we daardoor te veel op onze kwaliteiten teren? Het lijkt er wel op. De fighting spirit was niet groot genoeg. In Charleroi was die er wel weer. Met resultaat. Ik ga ervan uit dat de ommekeer is ingezet.”