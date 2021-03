Dit elftal met enkele wereldsterren is deze zomer transfervrij

Aan het einde van dit seizoen lopen er een hele boel contracten af. Ook de contracten van enkele topvoetballers komen aan hun einde. Momenteel zijn ze vrij om te onderhandelen met andere clubs over een overstap voor volgend seizoen. We kozen er het beste elftal uit.

Doelman

In doel zou de absolute nummer 1 van AC Milan moeten staan. Gianluigi Donnarumma heeft een marktwaarde van 60 miljoen euro en zou deze zomer vrij op te halen zijn als zijn contract niet wordt verlend. De 22-jarige Italiaan stond in het verleden al in de belangstelling van clubs als Liverpool, Barcelona en Manchester United. Dit seizoen hield Donnarumma al negen keer zijn netten schoon.

Verdediging

Op de linksback zetten we Juan Bernat. Dit seizoen stond de Spaanse verdediger amper tussen de lijnen. Hij scheurde zijn kruisband in het begin van het seizoen. Het is de eerste keer dat de linksachter van PSG zo lang uit is. In 2017 miste hij ook wel eens 18 wedstrijden bij Bayern met een gescheurde enkelband, maar dat is peanuts in vergelijking met de 38 die hij dit seizoen al miste. De 28-jarige Spanjaard heeft wel een hoop ervaring en zal waarschijnlijk wel weer boven water komen als hij volledig hersteld is.

Voor het centrale duo kiezen we voor twee ervaren rotten. Ookal is hij bijna 35 jaar oud, Sergio Ramos kan niet ontbreken in dit elftal. Eind januari scheurde Ramos zijn meniscus, maar je moet er niet aan twijfelen dat hij nog ambitie heeft om dit seizoen zijn kunstjes te tonen bij Real Madrid. Manchester United ligt op de loer om hem aan het einde van het seizoen gratis naar de Premier League te halen.

David Alaba is de tweede keuze centraal in de defensie. De 28-jarige Oostenrijker speelt al sinds mensenheugenis bij Bayern München. In totaal speelde hij al 418 wedstrijden voor de Duitse topclub en won al negen keer de Bundesliga. Daar kan hij dit seizoen nog een tiende van maken. Real Madrid lijkt verregaande interesse te hebben voor Alaba.

Op rechtsachter is er een beperktere keuze. We gaan voor Elseid Hysaj. Met 109 wedstrijden voor Empoli en 210 voor zijn huidige club Napoli is Hysaj zeker en vast geen onbekende naam in de Serie A. Napoli liet al weten dat ze het contract van de 27-jarige Albanees niet zullen verlengen. Hij werd al gelinkt met een overstap naar Lazio.

Middenveld

De driehoek in het middenveld is er ook een om u tegen te zeggen. Als eerste gaan we voor Luka Modric. De Kroaat mag dan al wel 35 jaar oud zijn, bij Real Madrid staat hij nog steeds meestal in de basis. Modric won de Ballon D'or in 2018 en brengt bakken van ervaring mee. Er wordt gezegd dat hij zijn contract bij Real wel nog zal verlengen, maar daar kwam tot nu niets van in huis.

Met de Nederlander Georginio Wijnaldum is Modric in goed gezelschap op het middenveld. Sinds 2016 is hij een vaste waarde bij Liverpool. Barcelona wou hem afgelopen zomer al graag hebben om een Nederlandse connectie te vormen met Frenkie De Jong op het middenveld, maar toen kwam het er niet van. Het kan dus wel dat de Catalanen hem deze zomer gratis komen oppikken.

Hakan Calhanoglu neemt de positie van aanvallende middenvelder in. Bij AC Milan herlanceerde de Duitse Turk zijn carrière. Momenteel heeft de 27-jarige Calhanoglu een marktwaarde van om en bij de 35 miljoen euro. Hij misstaat dus zeker en vast niet in het transfervrije elftal.

Aanval

In de aanval kiezen we voor een Argentijns trio. Op linksbuiten kiezen we met Ángel Di María voor een hoop ervaring. Hij presteerde met Benfica in de Portugese competitie, met Real Madrid in La Liga, met Manchester United in de Premier Leagie en ten slotte ook nog met PSG in de League 1. Met Di María kies je voor een zekerheid op de flank.

Sergio Agüero is onze spits van dienst. Sinds 2011 zit de Argentijn al bij Manchester City. In 381 wedstrijden voor de Cityzens maakte hij maarliefst 256 doelpunten. Hij maakte er ook 100 in 230 wedstrijden voor Atletico Madrid. Hij is al een heel seizoen op de sukkel bij City. Hij speelde amper door enkele blessures en een coronabesmetting en kon ook nog maar twee keer scoren. Agüero krijgt geen nieuw contract meer bij Manchester City en moet dus op zoek naar een nieuwe club.

Op rechtsbuiten kunnen we voor niemand anders kiezen dan Lionel Messi. De 33-jarige Argentijn is een absolute legende bij Barcelona en misschien ook wel de beste voetballer aller tijden. In 763 wedstrijden voor de Catalaanse grootmacht wist Messi al 658 keer te scoren en 287 assists te geven. Afgelopen zomer werd hij gelinkt aan een overstap naar Manchester City, maar die kwam er niet. Voor de fans van Barcelona wordt het bang afwachten of Messi zijn contract zal verlengen of dat hij een overstap zal maken naar een andere ploeg.

Bank

Ook op de bank kunnen ze een hoop topspelers zetten. Rui Silva is met Granada aan een mooi seizoen bezig. Ze wonnen 2-0 van Napoli en zijn dus dicht bij de volgende ronde van de Europa League. Silva wordt onze tweede doelman.

In de verdediging kunnen we op de bank rekenen op Alex García van Manchester City en Jérôme Boateng van Bayern München. García is een jong Spaans talent met een geschatte marktwaarde van 20 miljoen euro. Boateng heeft met 350 wedstrijden voor Bayern bakken ervaring.

Julian Draxler is tweede keuze op het middenveld. De 27-jarige Duitser werd in 2017 voor 36 miljoen weggehaald bij Wolfsburg door PSG. Bij de Parijzenaren is Draxler geen vaste waarde, maar het is nog steeds een zeer degelijke voetballer.

Als tweede spits valt de keuze op Edinson Cavani. De 34-jarige Uruguayaan kreeg afgelopen zomer een contract voor een jaar bij Manchester United. Hij krijgt er niet al te veel speeltijd, maar kon wel al zeven keer scoren. Bij PSG maakte hij in het verleden 200 doelpunten in 301 wedstrijden. Een mooie spits als tweede keuze dus.