Boskamp breekt een lans voor coach: "Vanhaezebrouck verdient een tweede kans"

Hein Vanhaezebrouck bouwt - al was er vanavond de zoveelste valse noot - aan een nieuwe weg naar de (sub)top met KAA Gent. Maar ook zijn eigen carrière wil de coach herlanceren in de Ghelamco Arena.

Voor zijn passage bij RSC Anderlecht was Hein Vanhaezebrouck gegeerd in het buitenland. Zijn naam passeerde regelmatig in lijstjes in Nederland en Duitsland.

“Maar Hein verdient een tweede kans”, aldus Johan Boskamp in Het Laatste Nieuws. “Je mag hem niet afrekenen op zijn periode bij Anderlecht. De club was een chaos. Hij kwam er gewoon op een slecht moment.