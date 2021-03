Wouter Vrancken doet het met Mohammed Ali, praat over de beker én contractverlengingen

Wouter Vrancken speelt donderdag met KV Mechelen voor de kwartfinale van de Beker van België. Maar er is nog veel meer dat de coach beroert. Vooral de contractverlengingen houden hem bezig.

Vrancken is op zijn hoede voor zijn tegenstander. “Genk heeft vertrouwen geput uit hun zege tegen Charleroi”, vertelt Wouter Vrancken. “Op papier hebben zij veel individuele kwaliteiten. Ze staan niet voor niets in de top drie. Maar zoals ik al gezegd heb: op een goede dag kunnen wij van iedereen, behalve van Club, winnen. Wij moeten er staan, er vol voor gaan. Dan hebben we kans.

KV Mechelen bevestigde vandaag dat het nieuwe contract van Onur Kaya. “Onur en ik hebben al veel meegemaakt. Ik weet perfect wat ik aan hem heb. Ook naast het veld. Hij zorgt voor evenwicht in de ploeg. Onur is een cultuurbewaker. Hij heeft veel waarde en dat heeft hij dit seizoen, ondanks zijn rol als invaller, bewezen. Veel jongeren kijken naar hem op, en Onur neemt ze onder zijn vleugels. Of het mij verrast dat hij zo positief met zijn nieuwe rol omgaat? Neen. We hebben altijd open gesprekken gehad, met veel respect voor mekaar. We hebben hetzelfde doel: KV Mechelen beter maken. Ik ben blij dat hij blijft.”

Vrancken haalde een quote van Muhammad Ali boven. “Die is tekenend voor hetgeen er speelt in onze groep. ‘The fight is won or lost far away from witnesses - behind the lines, in the gym, and out there on the road, long before I dance under those lights.’ Je hebt de wedstrijden, waarin je als speler in de schijnwerpers staat. Maar dat is maar een klein gedeelte van het hele werk dat eraan vooraf gaat. Het is héél belangrijk dat dat werk in de juiste sfeer kan verricht worden. Met de juiste mindset. En daarvoor is Onur, als een cultuurbewaker, erg belangrijk."

En wat met De Camargo en Defour? “De gesprekken lopen. En ik denk ook aan Bijker. Hij heeft zich door een moeilijke periode geknokt en past bij de club.”