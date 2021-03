🎥 Unieke blik achter de schermen bij KRC Genk: herbeleef bekerzege tegen STVV in de kleedkamers

KRC Genk beleeft een moeilijk seizoen. Ze stonden nochtans een tijd aan de leiding, maar moest uiteindelijk de rol met leider Club Brugge vroeg lossen. Ondertussen telt het verschil tussen beide ploegen al 17 punten . Tijd om te focussen op andere doelen.

De Croky Cup bijvoorbeeld? Voor veel ploegen de enige mogelijkheid op eremetaal dit seizoen. KRC Genk maakt er duidelijk een hoofddoel van. Ze trokken op afzondering om zich optimaal voor te bereiden op het bekerduel van donderdagavond tegen KV Mechelen.

Uiteraard zullen ze dus niet kunnen rekenen op de steun van hun supporters. Het bekeravontuur van de Limburgers begon in februari met een vurig duel tegen grote rivaal Sint-Truiden. De club schenkt de supporters nu via ‘Inside the Cup’ hun supporters een blik achter de schermen. Dat leverde enkele mooie beelden op.