Ondanks piepjonge leeftijd: Maarten Vandevoordt (19) op termijn opvolger van Thibaut Courtois?

De doelman was namelijk op de bank verzeild geraakt, maar veroverde sinds het bekerduel tegen STVV opnieuw zijn plaats onder de lat. Kampioenenmaker van weleer Danny Vukovic verdween op zijn beurt weer uit de ploeg.

Het was nochtans door de Australische goalie dat Vandevoordt voor het eerst op het grote toneel verscheen. Vukovic scheurde in de zomer van 2019 zijn achillespees en stond maar liefst zeven maanden aan de kant. De Limburgers konden gaan vissen in hun talentvolle doelmannenvijver, en besloten om geen vervanger aan te trekken.

Gaëtan Coucke kwam plots in de spotlights van de landskampioen te staan, maar de jonge doelman maakte allerlei dure foutjes. Als hij ook mentaal begon te lijden onder de situatie, besloot de technische staf om hem de nodige rust te gunnen.

Daarom nam de toen nog maar 17-jarige Maarten Vandevoordt plaats onder de lat op de Bosuil. In een knotsgekke bekeravond (3-3) maakte hij indruk en werd er zelfs een penalty van Wesley Hoedt gestopt. Het volstond niet voor de volgende ronde. De piepjonge doelman was wel één van de lichtpuntjes tijdens de uitschakeling.

Hij mocht enkele dagen later ook als jongste doelman ooit in de Champions League plaatsnemen onder de lat. Na nauwelijks drie minuten probeerde Vandevoordt zijn aanvaller uit te kappen, maar Milik ontfutselde hem de bal en zette Napoli op weg naar een eenvoudige 4-0 zege.

De Belgische jeugdinternational toonde meteen zijn mentale weerbaarheid: “Je kan een fout niet meer veranderen, maar je kan er wel iets uit leren”, vertelde hij onlangs aan HBvL. Het jeugdproduct probeert zich namelijk te spiegelen aan Manuel Neuer en zoekt steeds naar de voetballende oplossing. Hij fungeerde tijdens de jeugdmatchen ook als libero die tot 30-40 meter uit zijn baklijn kwam meevoetballen.

Opvolger van Thibaut Courtois?

In januari zat het sprookje er al (tijdelijk) op. Hij blesseerde zich aan de elleboog en moest onder het mes. Hij zou het nieuwe seizoen starten als basisspeler, maar werd na een coronabesmetting gepasseerd door de ervaren Danny Vukovic. Na lang toekijken kan hij zich opnieuw bewijzen aan het grote publiek. Al moest hij zich de voorbije drie wedstrijden maar liefst zes keer omdraaien.

In de Luminus Arena maakt men vaak de vergelijking met ex-Genkie Thibaut Courtois. De Truienaar heeft nochtans alle kwaliteiten in huis, maar schopt hij het in de toekomst ook tot nationale doelman? Wesley Sonck heeft er alvast vertrouwen in: “Ik heb nog nooit iemand beter gezien op deze leeftijd”, klonk het in Extra Time.