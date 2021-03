Wouter Vrancken rekent op reactie van Mechelen tegen Anderlecht: Defour en Vranckx met mekaar in balans

Het KV Mechelen van Wouter Vrancken was lange tijd bezig aan een goede reeks, maar is nu met twee nederlagen op rij geconfronteerd. Eentje in de competitie in Oostende en eentje in de beker in Genk. Vooral de manier waarop de bekeruitschakeling tot stand kwam was verrassend.

KV Mechelen liet zich immers door de Limburgers nogal gemakkelijk naar de slachtbank leiden. Niet bepaald goed voor het vertrouwen met een verplaatsing naar Anderlecht voor de boeg in de competitie. "Het was atypisch voor KV Mechelen. Ik verwacht dat mijn spelers mekaar in moeilijke momenten helpen, maar dat ontbrak. We speelden tegen een topploeg, dan kan je verliezen, maar je moet wel alles geven." Vrancken rekent er op dat zijn ploeg zondag in het Lotto Park wél op de afspraak zal zijn. "Ik heb er vertrouwen in dat de spelers de rug gaan rechten. Na onze zware nederlaag tegen Standard stonden we er de wedstrijd nadien ook weer. De druk ligt bij Anderlecht, dat play-off 1 moet halen. Het is money time, maar niet alles wordt zondag bepaald. Nadien komen er nog vier matchen aan." © photonews Vanlerberghe is geschorst. Opnieuw een optie minder dus voor Vrancken op het middenveld, waar hij ook al Van Damme moet missen. Twee spelers komen in aanmerking voor die plek op het middenveld. "Defour en Vranckx zijn de resterende opties." Bij Steven Defour is het zoals altijd wel de vraag: hoe fit is hij? "Steven is zo fit als hij kan zijn", antwoordt Vrancken daarop.





Volg Anderlecht - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 18:15 (07/03).