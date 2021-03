Cercle gaat op zoek naar punten in de degradatiestrijd: "Waarom zou dat tegen Genk niet lukken?"

Na de bekeruitschakeling tegen Anderlecht gaat Cercle Brugge volop de degradatiestrijd aan. Racing Genk is de volgende tegenstander.

Een gelijkspel is het minste dat Vanderhaeghe wil. "Op één ploeg na zijn de meeste ploegen dit seizoen aan mekaar gewaagd en de uitslagen bewijzen dat iedereen tegen iedereen punten kan pakken. Waarom zou ons dat ook niet lukken in Genk?”, klinkt het bij Vanderhaeghe.

Veel wijzigingen lijkt Vanderhaeghe in zijn ploeg niet door te voeren. “Denkey kan zeker complementair zijn met Iké Ugbo. Als lopende spits die opduikt in de rug kan hij heel gevaarlijk zijn. Zowel Ugbo als Denkey hebben ook een neus voor goals.”

Vanderhaeghe kwam ook nog eens terug op de bekerpartij. Hij zegt dat hij geen B-elftal opstelde. “De meeste jongens die op het veld stonden hadden Leuven en Oostende uitgeschakeld. Moest ik ze dan weer aan de kant zetten? Op basis van alle statistieken hadden wij voor 65% verdiend om de match te winnen en Anderlecht voor 35%. Eén mooie maar ook te vermijden tegengoal is ons fataal geworden, ook al omdat we het niet zelf hebben afgemaakt na de rust. Wat ik zeker weet: als we in de resterende vijf wedstrijden spelen zoals de tweede helft op Anderlecht, blijven we er zeker in.”