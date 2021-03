Essevee ootmoedig: "Hebben wet van de sterkste ondergaan" en "Ook de tweede ploeg van Club Brugge zou nog kampioen worden"

Zulte Waregem verloor met 3-0 op bezoek bij Club Brugge. Na de wedstrijd waren ze bij Essevee niet te beroerd om het toe te geven dat blauw-zwart gewoon beter was.

"Club Brugge is gewoonweg de beste ploeg van België op dit moment. Daar moeten we niet flauw over doen", aldus Ewoud Pletinckx ootmoedig.

"Dan kan je zo'n wedstrijd verliezen. Het is jammer dat we een beetje in onze eigen voet schieten in de eerste helft door twee goals weg te geven en dat het 3-0 wordt. Maar Club was gewoon beter."

Ze zijn gewoon veel beter dan de rest

Ook Francky Dury was duidelijk in zijn analyse: "Het is gewoon een heel goede ploeg. Ik denk dat de tweede ploeg van Club Brugge ook nog kampioen zou worden."

"Ze zijn buiten competitie eigenlijk, veel beter dan de rest. Wij moeten hier nu gewoon lessen uit proberen te trekken."