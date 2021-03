Laszlo Bölöni in slechte papieren bij Panathinaikos

Laszlo Bölöni heeft al betere tijden gekend als trainer. Zijn Panathinaikos is aan een slechte reeks bezig en heeft momenteel al vijf wedstrijden op rij niet meer kunnen winnen. Zijn positie wordt nu binnen de club ook stilaan in vraag gesteld.

Vlak na zijn ontstlag bij AA Gent ging Bölöni aan de slag naar het Griekse Panathinaikos. De topclub is al enkele jaren op de sukkel en aanvankelijk leek de Roemeen de ploeg terug op de rails te krijgen.

Wisselvallig

Van januari tot midden februari zette Panathinaikos een ongeslagen reeks neer van negen wedstrijden maar sindsdien ging het stijl bergaf. De club werd uitgeschakeld in de beker tegen Giannina en kon vijf wedstrijden op rij niet winnen. Volgens het Griekse Spor24 is er bij de supporters vooral ongenoegen over het gebrek aan creativiteit binnen de ploeg van Bölöni. Iets waar de Roemeen in Gent ook al op afgerekend werd.

Panathinaikos zal zich dringend moeten herpakken of Bölöni zit met een probleem. Wie weet zien we hem binnenkort weer actief in de Jupiler Pro League.