KRC Genk doet uitstekende zaak met oog op Play-off 1: "Ik zie niet in waarom ze het nog zouden weggeven"

KRC Genk heeft zondagavond een belangrijke stap gezet richting Play-off 1. Het won eenvoudig van Cercle Brugge (2-0) en profiteert zo van het nieuwe puntenverlies bij Anderlecht. De Limburgers verstevigen dus hun positie in de top vier.

De jongens van John van den Brom moesten niet alleen winnen om hun plek in de top vier te behouden, maar ook om in het spoor van Antwerp te blijven. Na een snel doelpunt van Paul Onuachu en nauwelijks een kwartier later ook een treffer van Junya Ito bleven de drie punten in de Luminus Arena.

Het loopt in de stand nu ook twee punten uit op RSCA: “Het is belangrijk dat ze Antwerp nog steeds in het vizier hebben. De tweede plaats moet echt een doel zijn. KRC Genk mag Play-off 1 niet meer laten wegglippen. Zo snel mogelijk de nodige punten pakken, maar ik zie niet in waarom ze het nog zouden weggeven”, vertelt ex-voetballer Marc Hendrikx aan Het Belang van Limburg.

Toch blijft het uitkijken voor de Limburgers. Dit seizoen durfden ze wel eens goede prestaties af te wisselen met mindere wedstrijden: “De voorbije periode kwakkelde Genk wel eens en ik durf nu ook niet te zeggen of de continuïteit helemaal terug is. Toch doen ze met twee zeges op een rij een uitstekende zaak in de competitie.”