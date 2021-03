Coach Oostende na nederlaag in Gent: "Ik weet niet wat we moeten doen om te scoren" en "7-2 voor ons in de kansen, maar ..."

KV Oostende ging op bezoek bij KAA Gent onderuit met het kleinste verschil en deed zo een slechte zaak in de strijd om play-off 1. Coach Blessin zag het met lede ogen aan.

De cijfers van KV Oostende op verplaatsing zijn veel slechter dan die van De Kustboys in eigen huis: Oostende pakte amper 15 van zijn 46 punten op verplaatsing en scoorde amper dertien goals in vijftien uitwedstrijden.

"Ik weet ook niet wat we nog meer moeten doen om op verplaatsing te scoren", aldus coach Blessin in zijn analyse na de 1-0 nederlaag bij AA Gent. "We waren niet efficiënt en Gent wel."

Geen geluk?

"Het was misschien 7-2 voor ons in de kansen, maar we kunnen niet scoren", zag Blessin. "Drie keer het doelhout, geen geluk bij de afwerking, ..."

"Neen, ik kan niet kwaad zijn op mijn spelers. Het spel was niet slecht, maar de bal wilde er niet in. Het is mogelijk om ons spel te spelen - ook op verplaatsing. Er waren ook de matchen in Leuven, in Genk, ... Het is triest. We hebben nu nog twee uitwedstrijden en twee thuismatchen om de top-4 te proberen halen."