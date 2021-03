Teleurstelling in de Luminus Arena: Genks spitsenduo valt naast Nigeriaanse selectie

Wat is er aan de hand met Cyriel Dessers? KRC Genk tastte diep in de buidel voor de topschutter uit de Eredivisie, maar hij slaagt er maar niet in om zijn stempel op het elftal te drukken.

Bij de Limburgers draait vooral de motor van Paul Onuachu op volle toeren. Hij scoorde tegen Cercle Brugge zijn 25ste treffer van het seizoen. Hierdoor komt Cyriel Dessers nog nauwelijks aan spelen toe en moet hij zich dus tevredenstellen met een rol als invaller. Dat heeft nu ook gevolgen voor zijn interlandcarrière. Hij debuteerde, dankzij zijn Nigeriaanse roots, nochtans in oktober voor de nationale ploeg van Nigeria. Binnenkort spelen The Super Eagles hun interlands tegen Benin en Lesotho, maar de naam van de 26-jarige aanvaller ontbreekt in de selectie. Al lijkt dat niet meteen een schande. De Nigeriaanse nationale ploeg lijkt over een enorme weelde voorin te beschikken want ook Paul Onuachu is er niet bij, zijn naam staat pas op de reservelijst. Momenteel krijgen jongens als Moses Simon (Ex-KAA Gent) Samuel Kalu (ex-KAA Gent) en Victor Oshimen (ex-Charleroi) de voorkeur op het Genkse spitsenduo. .@NGSuperEagles list of invited players for #Afcon2021Q against #Benin and #Lesotho.#BENNGA#NGALES #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/BrDEvWAreA — The NFF 🇳🇬 (@thenff) March 9, 2021