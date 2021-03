Vidarsson is het niet eens met Clement: "Dit vond ik niet correct, volgens mij is dat een fout van hem"

Philippe Clement zag Club Brugge in de eerste competitiewedstrijd sinds hij van Covid af is de puntjes op de i zetten. Club rolde Zulte Waregem op met 3-0. Badji was de maker van het eerste doelpunt, maar werd er na een halfuur wel al afgehaald.

Een opvallend moment toch en tevens een topic in Extra Time. Gert Verheyen hield zich er enigszins over op de vlakte. "Ik vind niet dat je dat moet doen. Ik vind wel dat je het recht hebt om dat te doen en als je dat op een fatsoenlijke manier uitlegt, is dat oké." Arnar Vidarsson stond negatiever tegenover de beslissing om Badji zo vroeg naar de kant te halen. "Clement is zijn trainerscarrière begonnen bij Waasland-Beveren en heeft daar ook met minder middelen fantastische dingen laten zien, maar dit vond ik niet correct. Hij zegt wel: 'Je hebt een ondergrens en een bovengrens'. Ik denk dat hij getwijfeld heeft om Pérez of Badji te zetten en dan gaat hij heel snel in de emotie wisselen." Er werden een aantal fases boven gehaald waarbij Badji bij dieptepasses toch niet veel meer kon doen dan hij probeerde. Vidarsson blijft er dan ook bij dat dit geen goede keuze was van Clement. "Volgens mij is dat een fout van hem", aldus de IJslander.