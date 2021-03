Beerschot kwam met beter bod dan Gent voor Tissoudali: "Maar het is hier makkelijker om opgeroepen te worden voor Marokko"

Tarik Tissoudali verruilde deze winter Beerschot voor AA Gent. De aanvaller was bijzonder gegeerd en had de clubs voor het uitkiezen. Zelfs Beerschot kwam op het laatste moment nog met een bijzonder sterk bod.

Tissoudali kon Hernan Losada volgen naar DC United en had een aanbod uit Saoudi-Arabië, maar wou - indien mogelijk - dicht bij zijn familie blijven. Ook Beerschot deed nog een ultieme poging. "Toen we hier voor de deur van het stadion stonden, moest ik even op mijn zaakwaarnemer wachten. Plots kwam hij met het bericht dat hij ook Beerschot nog had gesproken", vertelt hij in S/V Magazine.

"Ik dacht eerst nog dat ze de transfer zouden afketsen, maar het bleek een nog beter voorstel dan dat van Gent. Maar ik vond de move van de club te laat komen. Ze hadden daarvoor al eens serieus met me kunnen praten. Voor mij was een nieuwe omgeving, een andere uitdaging met een nieuwe trainer beter. Met kwalitatief sterkere spelers om me heen ga ik individueel iets beter worden. En vooral dat nationale team van Marokko, dat blijft een droom. Het is gewoon gemakkelijker om opgeroepen te worden voor Marokko bij Gent dan bij Beerschot."