Goed nieuws: Zinho Vanheusden staat weer op het veld

Zinho Vanheusden is sinds 1 november 2020 buiten strijd met een zware knieblessure. Voor de 21-jarige verdediger was het al de tweede keer dat hij geblesseerd raakte aan de knie. Nu is er toch goed nieuws, want de jonge verdediger kan weer lopen.

Vanheusden viel op 1 november 2020 uit met een vreselijke blessure aan de knie tegen KV Oostende. Kermend van de pijn werd hij van het veld gedragen. Nu komt er toch schot in de zaak, want Vanheusden zit voor op zijn revalidatieschema. Momenteel traint de verdediger twee keer per week. Hij fitnesst en kan al terug lopen. Dat is zeer goed nieuws voor de supporters van Standard. Zij kunnen nog steeds hopen op een terugkeer van Zinho Vanheusden voor het einde van de play-offs.