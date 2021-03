Clement begrijpt arbitrage niet: "Ik heb toch niks gehoord van een panne bij de VAR..."

Club Brugge-trainer Philippe Clement was niet tevreden. Niet met de tweede helft van zijn ploeg en niet met de arbitrage. Vooral de niet gefloten strafschop op Sobol lag hem op de maag. Al moet wel gezegd dat ook Charleroi een strafschop had verdiend.

Clement had na de match de beelden onder ogen gekregen van de fout van Kipre op Sobol. "Ik dacht dat het een verdiende uitslag was, maar toen had ik die beelden nog niet gezien. Ik had in de kleedkamer gezegd dat we zelf twee punten weggaven, maar daarna zag ik die fase."

"Ik begrijp het niet, dat is toch altijd penalty?", vroeg hij zich af. "Dat zou een groot verschil gemaakt hebben, want bij 0-2 was de motivatie van Charleroi toch een pak minder geweest. Ik ben heel benieuwd naar de verklaring, want ik denk niet dat er een verklaring voor is. Ik heb toch niks gehoord van een technische panne bij de VAR."

Dat diezelfde Sobol ook in de fout ging op Nicholson vermeldde hij niet. Ook Charleroi kon daar - terecht - een penalty eisen. Maar Clement keek ook wel naar zijn eigen ploeg. "In de eerste helft hadden we totale dominantie met goeie combinaties, veel duelkracht en veel gewonnen duels. In de tweede helft was daar niets meer van te zien. We verloren de duels en Charleroi kwam zo weer in de match."