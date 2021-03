Clement roept op tot kalmte omtrent de wissel van Youssouph Badji: "Het is belangrijk om daar geen staatszaak van te maken"

Er ontstond best wel wat commotie toen Philippe Clement besloot om Youssouph Badji vorige week tegen Zulte Waregem al te wisselen na een halfuur voetballen. De Club-coach blikte gisteren nog eens terug op dat voorval en gaf wat meer uitleg.

Laat ons eerlijk zijn, het is gewoonweg pijnlijk om als voetballer al voor de rust gewisseld te worden. Philippe Clement beargumenteerde zijn keuze toen na de wedstrijd door te zeggen dat Badji niet deed wat er van hem verwacht werd ondanks dat hij zelfs een doelpunt maakte. Een actie die ongetwijfeld een impact zal hebben op de jonge spits.

Tijdens zijn persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen Charleroi gaf Clement nog een woordje uitleg over het voorval. "Badji heeft voor mij al geantwoord wanneer hij van het veld stapte, want dat was op een goede en professionele manier", vertelde de Club-coach. "Ook op training merk ik dat hij met meer intensiteit voetbalt. Ik heb hem ook de beelden getoond van wat ik van hem had verwacht. Maar het is belangrijk om daar geen staatszaak van te maken."

Potentieel

Clement ziet het in ieder geval zeker nog zitten om verder te werken met Senegalees in de toekomst. "Badji is een jonge speler die zeker bepaalde kwaliteiten heeft, maar er zijn ook nog zaken om aan te werken. Ik ben ervan overtuigd dat hij nog stappen zal zetten, maar wellicht niet op korte termijn, hij moet langzaam groeien."

Badji stond vrijdagavond tegen Charleroi wel in de basis. Alleen werd hij deze keer tijdens de pauze gewisseld.