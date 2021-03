Duchâtelet stelde aparte vraag bij sollicitaties trainers en kaart financiële aan: "Wie verdient geld in voetbal? De Bayats"

Roland Duchâtelet is als voormalig voorzitter van STVV en Standard één van de personen die de revue passeerden in 'President', het nieuwe programma van Play-Sports. Daarin krijgt Bart Raes voorzitters of ex-voorzitters uit het Belgische voetbal aan zijn tafel.

Zaterdag werd de eerste aflevering uitgezonden en ook Roland Duchâtelet maakte dus zijn opwachting. Die liet in zijn kaarten kijken over het verloop van sollicitatiegesprekken van kandidaat-trainer. Duchâtelet onthulde dat hij steeds enkele standaardvragen had en dat trainers vaak het antwoord niet wisten.

Verre inworp = hoek van 45 graden

Eén van die vragen wilde hij wel bekendmaken. "Ik vroeg: in welke hoek moet je een bal ingooien om zo ver mogelijk te geraken?" Zodat een inworp eigenlijk een hoekschop wordt. Ook Bart Raes moest het antwoord schuldig blijven. "Het antwoord is: in een hoek van 45 graden. Ik vind het raar dat wanneer je toch zo'n professionele trainer bent dat antwoord niet weet."

Duchâtelet had het ook over het financiële aspect als voorzitter van een voetbalclub. "Ik ben er nog goed uitgekomen, want ik heb niet al te veel geld verloren. Maar om geld te verdienen moet je het niet doen. Er zijn weinig mensen die door het voetbal geld verdienen. Wie verdient er geld in het voetbal? De Bayats, ja."