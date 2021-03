Hein Vanhaezebrouck blikt al vooruit op Club Brugge en rest seizoen: "Dit is nog maar het begin"

AA Gent klopte KV Oostende en nam zo de tiende plaats in bezit. De inhaalwedstrijd tegen Club Brugge zou de play-offambities van De Buffalo's in de verf kunnen zetten.

Hein Vanhaezebrouck wilde de dromen richting de play-offs echter nog niet meteen te hard in de verf zetten na de zege tegen KV Oostende: "Dit is nog maar één zege."

"We zaten diep na de uitschakeling in de Beker van België en dan was het niet makkelijk om tegen een ploeg als Oostende met veel vertrouwen te spelen en te winnen. Maar het is ons gelukt."

"Maar zoals gezegd: één zege, dat is nog maar het begin. We staan nu op kop in de rechterkolom, maar dit is nog maar één driepunter en we staan nog nergens."

"We willen graag nog de play-offs spelen, maar dan moeten we eerst en vooral in de linkerkolom terechtkomen."