Nog enkele rechtstreekse duels met Anderlecht, Gent en Mechelen, maar hoe hoog mikt Zulte Waregem nog? Dury reageert!

Zulte Waregem heeft een erg bijzonder seizoen doorgemaakt. Na een slechte start kwam een eerste remonte, een kleine terugval en een echte revival. Even werd zelfs nog gedroomd van play-off 1 ...

Door de nederlaag op bezoek bij Club Brugge is Zulte Waregem opnieuw een beetje gezakt in de rangorde en staat het nu op plek acht in de stand. Die positie vasthouden zou recht geven op het spelen van play-off 2, met als inzet een Europees ticket.

De kloof met nummer 4 KV Oostende is echter nog steeds maar drie punten, want alles zit nog steeds op een zakdoek met ook RSC Anderlecht, Beerschot, OH Leuven, Mechelen, Gent, Charleroi en Standard die niet kansloos zijn.

Kunnen in een hoekje kruipen en alles vergeten wat we hebben opgebouwd of ...

"De nederlaag in Brugge? Dat kan gebeuren. We kunnen in een hoekje kruipen en alles vergeten wat we opgebouwd hebben, of we kunnen daar lessen uit trekken en verder bouwen aan de toekomst", aldus Francky Dury.

Het tweede wordt verkozen, maar aan de top-4 denkt Essevee wel niet (meer): "We zijn daar niet meer mee bezig. We moeten ons nu focussen op het halen van play-off 2, als het nog kan." Zulte Waregem speelt nog in Anderlecht en Mechelen en thuis tegen Eupen en Gent, dus er kan onderling nog heel wat verschuiven.