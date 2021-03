🎥 Vuurwerk én duidelijke spandoeken van Gent-supporters tijdens Slag om Vlaanderen: "Gaat niet om rugnummer, maar om badge"

AA Gent tegen Club Brugge is altijd een duel dat veel vuurwerk brengt. En de fans hadden nu ook letterlijk voor vuurwerk gezorgd, al bracht het weinig zoden aan de dijk.

Net nadat Bas Dost de 0-1 tegen de netten had gelobd, werd er vuurwerk afgestoken aan de Ghelamco Arena door de supporters.

Het vuurwerk had de spelers moeten oppeppen met oog op het slot van de match, maar daarin gingen de Buffalo's helemaal en pijnlijk onderuit: 0-4.

Vooraf hadden de supporters overigens ook al een spandoek opgehangen in de Ghelamco Arena, met ook al een erg duidelijke boodschap. "It’s not about the number on the back, it’s about the badge on the front", stond er te lezen.

Ook op een nabijgelegen brug kwamen de fans met een aantal spandoeken naar buiten, na de match wilden ze ook nog verhaal halen - alles liep zonder al te veel problemen af.