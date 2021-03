1A-coach zet de puntjes op de i: "Waarom zegt iedereen toch steeds dat Oostende zoveel pressing speelt?"

KV Oostende is dé revelatie van het seizoen. Vooral het voetbal van Alexander Blessin oogst veel lof in West-Vlaanderen én daarbuiten. John van den Brom wil daar toch een kanttekening bij plaatsen.

De coach van KRC Genk is met zijn achtergrond in de befaamde school van AFC Ajax hét rolmodel van aanvallend voetbal met veel balbezit. Hij wil een kanttekening plaatsen bij het voetbal van KV Oostende.

“Waarom zegt iedereen toch steeds dat Oostende zoveel pressing speelt?”, vraagt John van den Brom zich af in Het Laatste Nieuws. “Ze zijn héél goed in de omschakeling. Oostende geeft je de bal, wacht af en ze klappen erover als je balverlies hebt geleden.”

Ze zetten gegroepeerd druk. Dat is absoluut niet gemakkelijk. Als er ééntje niet meedoet houdt het op

Van den Brom ziet in de Kustboys dan ook een regelrechte counterploeg. “Sorry, maar dat is mijn mening. Al is dat voetbal wel mooi om naar te kijken. Ze zetten gegroepeerd druk. Dat is absoluut niet gemakkelijk. Als er ééntje niet meedoet houdt het op.”