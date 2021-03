KV Mechelen levert twee spelers af in voorselectie van Jonge Duivels

De jonge Duivels grepen in extremis nog naast een ticket voor het EK onder 21 jaar, maar in juni krijgen ze een nieuwe kans. Jacky Mathijssen is op zoek naar vers bloed en enkele jongens mogen alvast dromen van een telefoontje.

Ook de goede prestaties van KV Mechelen is de bondscoach van de beloften niet ontgaan. Volgens Gazet van Antwerpen zitten Aster Vrankcx en Siemen Voet in de voorselectie van de Belgische nationale U21-ploeg. Aster Vranckx mocht in oktober al eens proeven van het interlandniveau bij de beloften, maar kwam toen nog niet in actie. Voor de 21-jarige Siemen Voet zou het wel de allereerste keer zijn. Vrijdag volgt de definitieve selectie. Eind maart zullen er enkele oefenwedstrijden afgewerkt worden. In juni gaat de kwalificatie van start voor het EK 2023. Daar nemen ze het in hun groep op tegen Kazakstan, Turkije, Schotland en Denemarken.