Puzzelwerk voor Antwerp: verdediger niet voldoende fit voor topper tegen Club Brugge

Zondagmiddag staat er de topper tussen Club Brugge en Antwerp op het programma, maar Frank Vercauteren zal de komende dagen opnieuw moeten sleutelen aan zijn elftal. Zo zal Jérémy Gelin zijn rentree nog niet kunnen maken en moeten enkele anderen een schorsing uitzitten.

Volgens Gazet van Antwerpen is Jeremy Gélin niet voldoende fit en zal hij verstek moeten geven voor de topper tegen Club Brugge. De Fransman liep op het veld van Rangers een hamstringblessure op. Hij hoopt na de interlandbreak terug te zijn voor het duel tegen RSC Anderlecht.

Daarnaast is ook Dieumerci Mbokani er niet bij. De Congolese spits is nochtans na lang blessureleed opnieuw fit maar pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen. Ook Abdoulaye Seck is er wegens een schorsing niet bij.