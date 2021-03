Is het einde van Divock Origi bij Liverpool in zicht? 'Spaanse topclub hoopt op de komst van Rode Duivel'

Het avontuur van Divock Origi bij Liverpool begint stilletjes aan uit te draaien op een nachtmerrie. De spits komt maar weinig aan spelen toe en zal ook niet meteen stijgen in de pikorde van Klopp. Soms krijgt hij weleens minuten, maar toch lijkt hij steeds meer naar de uitgang geduwd te worden.

De Rode Duivel beleefde nochtans heel mooie momenten op Anfield. Zo scoorde hij een belangrijke treffer in de remontada tegen FC Barcelona en knalde hij in de finale van de Champions League de verlossende 2-0 voorsprong tegen Tottenham op het bord.

Divock Origi heeft dus een heldenstatus in Liverpool beet en is ook een graag geziene gast door de supporters. Toch dreigt een vertrek. Hij verzamelde dit seizoen nog maar negen optredens en kwam in de competitie zelfs niet tot scoren.



Volgens verschillende Spaanse media hoopt Real Sociedad, tevens ook de club van Adnan Januzaj, op de komst van de 25-jarige aanvaller. Ze krijgen wel de nodige concurrentie. Ook Aston Villa, Wolverhampton en Newcastle United strijden om zijn handtekening. Liverpool lijkt alvast mee te werken aan een mogelijke transfer. Origi speelt al sinds 2014 voor de club.