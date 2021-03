Miskoop Club Brugge in Denemarken uitgeroepen tot 'Speler van het Jaar'

Kent u Alexander Scholz nog? De centrale verdediger was een lange tijd actief op de Belgische velden maar na een ongelukkige periode bij Club Brugge keerde hij terug naar zijn thuisland. Ondertussen heeft hij zijn carrière nieuw leven ingeblazen. Dat levert hem in Denemarken een ambitieuze prijs op.

De 28-jarige Deen kwam via Lokeren bij Standard terecht. In Luik ontwikkelde hij zich tot een basispion, het leverde hem ook een transfer naar Club Brugge op. Daar kon hij nooit een plekje veroveren in het elftal, dus kwam er al na amper zes maanden een einde aan. Hij verliet blauw-zwart na nauwelijks zeven wedstrijden voor een nieuw avontuur bij Midtjylland.

In Denemarken is Alexander Scholz dit seizoen verkozen tot Speler van het Jaar. De aanvoerder kreeg van alle trainers in de Superligaen en een vertegenwoordiger van de Deense sportjournalisten de meeste stemmen. Hij is ondertussen ook opnieuw actief bij de Deense nationale ploeg, dat was voor het eerst sinds 2015.