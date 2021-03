Baaldag compleet voor Bryan Heynen: geblesseerd naar de kant tegen Standard

Wat een baaldag voor Bryan Heynen. Vrijdagmiddag werd duidelijk dat hij -enigzins verrassend- niet bij de ruime selectie van de Rode Duivels zat. Alsof dat nog niet genoeg was, moest de aanvoerder van KRC Genk vrijdagavond nog voor de rust de strijd staken tegen Standard.

In minuut 40 bleef Heynen na een onschuldig duel op de Genkse grasmat liggen. De aanvoerder greep naar wat leek de heupbuiger te zijn. Heynen probeerde het nog even, maar werd voor de rust alsnog naar de kant gehaald. Luca Oyen kwam Heynen vervangen.

Bij KRC Genk houdt men de adem alvast in. Bryan Heynen is zowat de meest constante factor in het Genkse elftal geweest de voorbije maanden. Ook tegen Standard knapte hij vooral in defensief opzicht heel wat werk op.