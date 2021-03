Datum bekend voor Belgische bekerfinale: Standard en KRC Genk zullen het op een zondagavond tegen elkaar opnemen

De datum voor de finale van de Croky Cup is bekend. Standard en KRC Genk zullen het tegen elkaar opnemen op zondag 25 april om 20u45. Deze avond staat al een generale repetitie op het programma in de Jupiler Pro League.

Standard en KRC Genk weten wanneer ze het tegen elkaar zullen opnemen in de finale van de Beker van België. De Pro League heeft namelijk deze middag het nieuws bekendgemaakt dat de finale op zondag 25 april zal plaatsvinden om 20u45.

Deze avond nemen beide clubs het al tegen elkaar op in de Jupiler Pro League. Voor beide ploegen staat nog veel op het spel, want de Rouches hebben de punten nodig om in play-off 2 te geraken, terwijl KRC Genk haar plaats bij de eerste vier moet behouden.