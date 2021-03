Poppen aan het dansen: Rangers beschuldigt tegenstander van racisme, die op hun beurt Roofe beschuldigen van fysieke aanval

Want de trainer van de Rangers wil dat de UEFA een onderzoek doet naar racisme in de wedstrijd tegen Slavia Praag. Volgens Gerrard zou speler Glen Kamara racistisch zijn benaderd door een Slavia-speler.

Op beelden kan je zien dat Kudela iets in het oor van Kamara fluisterde maar het is onmogelijk om te achterhalen wat er gezegd werd. Het is wel duidelijk dat er iets niet correct gezegd is aangezien er meteen tumult ontstaat op het veld.

Rangers glen kamara being racially abused by a slavia Prague player according to steven Gerrard, let’s see what uefa have to say about it. pic.twitter.com/qyT11smVLw