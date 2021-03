🎥 Arthur Theate over bizarre afgekeurde goal en waarschuwing voor Anderlecht: "Ja, wij zijn favoriet voor die 4e plaats!"

KV Oostende kan tevreden terug naar huis rijden nadat ze drie punten konden pakken op het veld van Moeskroen. Al deed het dat echter pas in extremis nadat eerder een doelpunt van Sakala om onduidelijke redenen werd afgekeurd.

Niet zo bijster lang voor de rust krijgt KV Oostende een corner. Moeskroen-doelman springt maar laat het leer zo passeren. Op een meter van de doellijn botst de bal op Fashion Sakala, waarna het een koud kunstje is om de 0-1 binnen te leggen. Althans, dat dacht iedereen toch.

Maar scheidsrechter Bert Put moest van de VAR toch even naar de beelden gaan kijken. Het duurde even en tot ieders verwondering werd het doelpunt afgekeurd. Wanneer de spelers de catacomben ingaan om te gaan rusten, probeert Theate bij Put te verhalen wat er mis was met het doelpunt.

© photonews

"De scheids zei me eerst dat het offside was en daarna dat ik in de beweging was van de speler van Moeskroen. Maar ik begrijp het niet echt want er liep niemand van hen voor mij. Gelukkig konden we toch nog de drie punten pakken", klinlkt het bij Theate.

❌ | We zijn nog steeds niet zeker waarom deze goal van @kvoostende werd afgekeurd. 🤷‍♂️ #MOUKVO pic.twitter.com/odZj03rQhF — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 20, 2021

Het verlossingsdoelpunt van de ingevallen Gueye kwam er pas in de blessuretijd. "Het perfecte moment om te scoren als je wil winnen", vertelt hij. Of we nu favoriet zijn in die strijd voor de vierde plaats? Ja! We staan nu vierde dus we zijn favoriet. We moeten niet gaan rekenen maar in de resterende drie wedstrijden voor de winst gaan en we spelen play off 1", besluit hij vastbesloten.