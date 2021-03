Halen de Zebra's de laatste hoop op PO1 weg voor Beerschot?

Will Still nam op 19 januari de rol over als hoofdtrainer van Hernán Losada bij Beerschot. Beerschot krabbelde na 3 pijnlijke nederlagen met het kleinste verschil overeind en hield Play-off 1 binnen handbereik door een mooie 7 op 9 te pakken. Trekt hij deze lijn door tegen Charleroi?

Holzhauser opnieuw beslissend?

Afgelopen weken bewees de Oostenrijkse middenvelder van Beerschot dat hij van onschatbare waarde is met een beslissend doelpunt tegen Waasland-Beveren en KRC Genk. Achterin kunnen ze ook rekenen op Jan Van den Bergh, die een vaste waarde is geworden in de verdediging. De 26-jarige verdediger liet niet alleen zijn defensieve meerwaarde zien in de afgelopen weken, maar ook offensief met een doelpunt tegen KRC Genk en Zulte Waregem.

Charleroi op zoek naar een overwinning

De Zebra’s leken in het begin van het seizoen na een 18 op 18 een geduchte kandidaat voor een plek in Play-off 1. Maar nadien kenden ze toch een terugval, waardoor het toch nog een seizoen wordt waarin ze op meer gehoopt hadden. In 2021 konden ze alleen nog maar van KV Kortrijk winnen in de competitie.

Opnieuw een gelijkspel voor Charleroi?

Winnen bleek in de afgelopen weken voor Charleroi enorm moeilijk, maar een gelijkspel zat er wel vaak in. In de laatste 2 wedstrijden speelden ze gelijk tegen Club Brugge en Sint Truiden. Karim Belhocine zal niet ontevreden zijn met een gelijkspel tegen een Beerschot dat nog hoopt op een ticket voor Play-off 1.

Wat zijn de interessante weddenschappen?

betFIRST geeft Beerschot 45% kans om te winnen, een gelijkspel krijgt 25% kans en met slechts 30% kans op een overwinning is Charleroi toch de underdog. Opvallend is de mooie notering voor een gelijkspel, 4.15 keer je inzet. Charleroi speelde maarliefst 4 keer gelijk in hun laatste 6 wedstrijden, gelijkspel en beide teams scoren 4.60 keer je inzet bij betFIRST.

De 3 onderlinge duels stonden steeds garant voor veel doelpunten! Beerschot kreeg al 6 wedstrijden op rij minstens één doelpunt tegen. Ook Charleroi kon slechts 1 keer in de laatste 6 wedstrijden de netten proper houden. Worden er 3 of meer doelpunten gescoord? Dan krijg je 1.71 keer je inzet bij betFIRST.