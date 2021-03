KAA Gent rekent niet op Niklas Dorsch tegen de Vereniging

Zondag staat in de Ghelamco Arena de wedstrijd tussen KAA Gent en Cercle Brugge op het programma. De Buffalo' s hebben de drie punten nodig, wil het in extremis nog een gooi doen naar een plek in de top acht.

Hein Vanhaezebrouck verwacht alleszins een reactie na de pijnlijke 0-4 nederlaag tegen Club Brugge. Hij maakte ondertussen ook zijn selectie bekend. Goed nieuws: aanvoerder Vadis Odjidja zou na blessureleed opnieuw in de basis kunnen starten. In de Slag om Vlaanderen moest hij zich tevredenstellen met een invalbeurt. De naam van Niklas Dorsch ontbreekt in de selectie. Hij is samen met Lukas Nmecha (RSC Anderlecht) opgeroepen voor het EK U21 met Duitsland. Zij beginnen woensdag aan hun eerste wedstrijd tegen Hongarije, maar de 23-jarige middenvelder mag zich alvast in alle rust voorbereiden op het prestigieuze toernooi. Ook Michael Ngadeu ontbreekt voor het duel van morgen. Twintig namen, één doel. #gntcer #kaagent #jpl pic.twitter.com/Lq0n2sYN7O — KAA Gent (@KAAGent) March 20, 2021





Volg KAA Gent - Cercle Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45 (21/03).