De koning van 1B: Breekt Dante Vanzeir volgend seizoen ook door in de Jupiler Pro League?

Dante Vanzeir heeft er een ronduit schitterend seizoen op zitten. Naast met Union de promotie naar de Jupiler Pro League te hebben afgedwongen scoorde de pocketspits zelf ook aan de lopende band. Kan hij die positieve lijn ook volgend seizoen doortrekken?

Dante Vanzeir kroonde zich met Union afgelopen weekend met nog vijf speeldagen te gaan tot kampioen in de Eerste Klasse B. De club keert zo voor het eerst in 48 jaar weer terug naar de hoogste divisie in het Belgische Voetbal.

Daarmee keert ook Vanzeir na een jaartje afwezigheid weer terug naar de Jupiler Pro League. Union nam de Limburger in de zomer van vorig jaar over van KRC Genk nadat hij niet helemaal kon overtuigen tijdens een uitleenbeurt bij KV Mechelen.

De 22-jarige spits zorgde tijdens het seizoen 2019/20 voor 3 doelpunten en 1 assist in 18 competitiewedstrijden al vallen die statistieken ook wel een beetje te nuanceren aangezien hij slechts tien keer in de basis stond.

1B

In 1B heeft Vanzeir nochtans al wel bewezen dat hij makkelijk de netten vindt. Dit seizoen was hij al goed voor 19 doelpunten en 8 assists in 23 competitiewedstrijden. Ronduit verbluffende statistieken waardoor hij momenteel ook op kop staat in de topschutterstand in de Eerste Klasse B met één doelpunt meer dan Mikautadze van Seraing.

Hij bevestigt daarmee dat zijn topjaar bij Beerschot in het seizoen 2018/19 geen toeval was. Ook toen scoorde hij aan de lopende band al speelde de Mannekes toen nog wel in 1B. Vanzeir vond dat jaar 17 keer de netten en gaf vier assists in 39 wedstrijden.

Vanzeir mag zich dus stilaan wel de koning van 1B noemen, zeker omdat hij onlangs ook de speler met de hoogste marktwaarde werd van de reeks. De 22-jarige spits is nu volgens Transfermarkt.be anderhalf miljoen euro waard.

Toekomst

De vraag is nu of de Union-spits volgend seizoen eindelijk ook in de Jupiler Pro League kan doorbreken. Het zal in ieder geval als promovendus toch een pak moeilijker zijn om doelpunten te scoren dan dat het dit jaar het geval was.