Hans Vanaken steunt jaarlijkse Wereld Downsyndroomdag en draagt alvast twee verschillende sokken: "Anders zijn is dik oké"

Zondag 21 maart staat opnieuw in het teken van de jaarlijkse Wereld Downsyndroomdag. De organisatie Downsyndroom Vlaanderen heeft enkele dagen geleden via de officiële kanalen een oproep de wereld ingestuurd. Die lijkt nu ook aangekomen te zijn in het Jan Breydelstadion.

Zo vroeg de organisatie die de actie elk jaar organiseert om twee verschillende sokken te dragen om zo je steun te betuigen aan personen met het Syndroom van Down. Hans Vanaken springt alvast op die kar en vraagt zijn supporters nu om hetzelfde te doen. Op zijn Twitteraccount deelde de spelverdeler een foto waarbij hij een oranje sok aan de ene voet combineert met een zwarte aan de andere. Morgen is het Wereld Downsyndroomdag. Daarom draag ik 2 verschillende sokken, want anders zijn is dik oké! Doe jij ook mee? 👊🏻❤️#Steunkousen #NoHeartNoGlory pic.twitter.com/LWPSQz1nOP — Hans Vanaken (@VanakenHans) March 20, 2021