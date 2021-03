RFC Seraing opnieuw een stap dichter bij barragewedstrijden na nipte overwinning

De strijd om plaats twee in 1B ligt nog helemaal open. We leken een eindsprint te krijgen tussen drie ploegen, maar Westerlo bleef tegen Union steken op een gelijkspel. Eerst profiteerde Lommel van het puntenverlies bij de Kemphanen en nu doet ook RFC Seraing dat.

De Luikse club kwam in eigen huis in actie tegen RWDM. Donderdag speelden de bezoekers nog een doelpuntrijke wedstrijd tegen Deinze (4-4), maar nu sputterde de motor voorin. Het was vooral RFC Seraing dat op jacht naar de zege ging. Zij domineerden de wedstrijd en creëerden geleidelijk aan ook gevaar, maar konden Anthony Sadin niet passeren.

Het was dus wachten tot de tweede helft. Op het uur scoorde Ablie Jallow alsnog het verlossende doelpunt. De 22-jarige flankaanvaller ging op wandel door de verdediging en probeerde het eens van ver. Het is ondertussen al het vijfde doelpunt voor de Gambiaan.

🇬🇲 | Ablie Jallow viert zijn selectie bij Gambia met zijn vijfde doelpunt van het seizoen! 👏#SERRWD pic.twitter.com/lvj7GUxJLG — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 21, 2021

Dankzij deze overwinning behouden de jongens van Emilio Ferrera de beste papieren in de strijd om plaats twee en de daarbij horende barrages tegen de nummer 17 uit 1A. Ze tellen een voorsprong van vijf punten op eerste achtervolger Lommel, Westerlo volgt ondertussen al op acht punten.