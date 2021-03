Domper voor Holzhauser: smaakmaker blijft op het Kiel en komt niet in actie voor Oostenrijk

Afgelopen weekend was er geen competitievoetbal op het Kiel. Ze kregen, op een oefenwedstrijd tegen Waasland-Beveren na, dus de nodige rust. Ook tijdens de interlandperiode kunnen ze zich geleidelijk aan voorbereiden op hun eindsprint, maar enkele internationals vertrekken naar hun thuisland.

De Mannekes tellen maar liefst drie internationals. Gambia, met landgenoot Tom Saintfiet als bondscoach, rekent voor een vierde keer op de diensten van Sanyang. Ze spelen namelijk twee belangrijke kwalificatiewedstrijden voor de Africa Cup.

Ook Vorogovskiy zal de komende dagen ontbreken op het Kielse trainingsveld. Hij speelt namelijk met Kazachtstan de WK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Oekraïne. Tot slot komt de piepjonge Radic met de U20 van Kroatië in actie tegen Turkije.

Wie niet zal aantreden voor zijn land is Raphael Holzhauser. De spelverdeler zat nochtans in de ruime voorselectie van Oostenrijk, maar volgens Het Laatste Nieuws viel hij alsnog uit de definitieve kern. De smaakmaker was er de vorige twee interlandperiodes wel bij, maar zal nu op Het Kiel blijven.