KV Mechelen zet in op toekomst en laat heel wat jonge snaken overkomen naar de eigen jeugdopleiding

KV Mechelen is al bezig met de voorbereidingen voor volgend seizoen. Daarbij zoeken ze niet alleen naar nieuwe versterkingen voor de hoofdmacht, het zoekt ook naar een pak nieuwe jongens voor de jeugdacademie.

KVM zet dus opnieuw stevig in op de eigen jeugd. Volgens Gazet van Antwerpen hebben ze maar liefst drie jonge snaken bij de concurrenten weggeplukt.

Zo zal de 16-jarige Lukas Baert van KRC Genk aansluiten bij de U18. Halil Ozdemir (15) komt dan weer over van Beerschot en zal bij de U18 de concurrentie voorin moeten aanscherpen. Tot slot kiest ook Michiel Horman voor een nieuw avontuur in het AFAS Stadion. Hij is nauwelijks 16 jaar oud, maar zal OH Leuven verlaten voor de beloften van KV. Het vertrouwen in de jonge gasten is dus groot.

Jammer genoeg ook slecht nieuws. Zo moesten ze onlangs afscheid nemen van Daniel Singh (15), de talentvolle middenvelder koos voor een overstap naar Anderlecht. Nolhan Courtens (14) trekt dan weer naar Antwerp.