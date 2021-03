Speler Club Brugge (27) moet niet meer hopen op selectie Martinez: "Voor hem is het afgelopen"

Vrijdag maakte bondscoach Roberto Martinez zijn selectie voor de Rode Duivels bekend voor de komende WK-kwalificatieinterlands. Daarbij toch wat afwezigen die naast de 33-koppige selectie vielen.

Doordat de selectie van Roberto Martinez met 33 man zo groot is, moeten de mensen die er nu nog steeds niet bij zijn zich stilaan zorgen maken.

Rits

Dat beseft ook analist Wim De Coninck in De Tribune. "De bondscoach heeft voor die wedstrijden 33 spelers opgeroepen. Voor wie er nu nog niet bij is, is het afgelopen."

Daarbij kijkt hij onder meer naar een speler van Club Brugge: "Ik denk dan bijvoorbeeld aan een Mats Rits, die toch een mogelijke vervanger van Axel Witsel had kunnen zijn."