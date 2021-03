Vanderhaeghe reageert na zure nederlaag: "Geen enkele kans weggegeven, maar ..." en "Heeft Gent voor drie punten gespeeld misschien?"

Geen punten voor Cercle Brugge op bezoek bij AA Gent. Ook al zat er misschien wel meer in, vond ook coach Yves Vanderhaeghe. "Of wij te veel voor een puntje speelden?"

"We hebben een goede partij gespeeld", vond Vanderhaeghe na de 1-0 nederlaag in Gent. "De organisatie stond er. We hebben geen enkele kans weggegeven en de twee beste kansen waren misschien wel voor ons."

Geluk of geloof

"We ontbreken misschien net een beetje geluk of geloof, met het nodige vertrouwen scoren we in de eerste helft misschien wel. Gent deed drie wissels bij de rust, dat zegt ook wel iets. Ze speelden niet veel bij elkaar en in het begin van de tweede helft was het met hun nieuwe formatie wat zoeken voor ons, maar daarna hadden we ze opnieuw onder controle."

"In de recuperatie hebben we er te weinig mee gedaan, maar tegen Gent moet je in een blok spelen. Of we te veel voor een punt gingen? Heeft Gent voor de drie punten gespeeld misschien? Misschien zaten er iets te weinig ideeën in ons spel, maar voor een gelijkspel speel je nooit."