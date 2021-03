Anderlecht wil Yari Verschaeren langer aan boord houden

RSC Anderlecht wil de 19-jarige Yari Verschaeren een contractverlenging aanbieden. Momenteel staat hij tot 2022 onder contract.

Een basisplek, de zege en de goal. Het waren leuke momenten afgelopen weekend voor Yari Verschaeren bij Anderlecht. Zijn afwezigheid door de blessure duurde lang, te lang.

“Tuurlijk had Yari sneller weer willen spelen”, citeert HLN zijn omgeving. “Maar op geen enkel moment is hij ongeduldig geworden. Yari beseft dat hij nog alles te bewijzen heeft, en op Anderlecht krijgt niemand geschenken. Hij is gewoon hard blijven werken, in de hoop de coach te overtuigen. Het is fijn dat die inzet beloond is, maar dit is pas het begin. Nu wil Yari op dit elan doorgaan.”

Verschaeren ligt tot 2022 vast op het Lotto Park. De contractonderhandelingen werden door de blessure even in de ijskast gestopt. Het financiële luik is voor hem zelfs van minder belang dan zijn sportieve ontwikkeling, zo klinkt het bij HLN. Nu lijkt de tijd rijp voor nieuwe onderhandelingen.

Verschaeren laat zich voorlopig niet al te veel in met een nieuw contract. Focus gaat nu even naar de nationale ploeg, al zorgde dat ook voor de nodige controverse. “Je hebt altijd voor- en tegenstanders. Ergens is het te begrijpen dat mensen vragen hebben bij zijn selectie, hij speelde weinig, maar daar kan Yari niks aan doen. Hij kan nu enkel genieten van het vertrouwen”, klinkt het nog.