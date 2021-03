Speler KRC Genk scoort zijn eerste doelpunt voor Noorwegen, sterkhouder Arsenal valt uit met enkelblessure

Vandaag zijn de eerste kwalificatiewedstrijden begonnen voor het WK 2022 in Qatar. Noorwegen speelt op het veld van Gibraltar en bij de rust stonden de Noren al 0-2 voor. Eén van de doelpuntenmaker is Kristian Thorstvedt, de aanvallende middenvelder van KRC Genk.

Kristian Thorstvedt is de laatste weken in goede doen bij KRC Genk en de middenvelder lijkt de lijn door te trekken bij zijn nationale ploeg. Zo heeft hij deze avond namelijk zijn allereerste doelpunt gemaakt voor Noorwegen. U kan het doelpunt hieronder terugvinden.

Minder nieuws was er voor Martin Ødegaard. Het jonge toptalent die op dit moment door Real Madrid wordt uitgeleend aan Arsenal, viel uit met een enkelblessure. Ook hij was de laatste weken in goede doen, waardoor het een serieuze aderlating zou kunnen zijn voor Arsenal.