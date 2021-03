Cercle Brugge rekent op punten tegen Beerschot, Leuven en Oostende: "100% geloof" en "Anders hoor je niet in deze groep thuis"

Cercle Brugge ging op bezoek bij AA Gent met het kleinste verschil onderuit en heeft zo nog amper drie kansen over om zich te redden in de Jupiler Pro League.

De Vereniging staat voorlopig voorlaatste en moet zo mogelijk een barragewedstrijd spelen tegen het nummer 2 uit 1B om zich op het hoogste niveau te kunnen handhaven.

Of nog voorbij STVV of Moeskroen raken de komende drie speeldagen, door punten te pakken tegen Beerschot, OH Leuven of in Oostende.

Drie finales

"Er zijn nog negen punten te verdienen in drie finales", aldus Kevin Hoggas. "We blijven er vol voor gaan en willen nog zoveel mogelijk punten pakken om voorbij Moeskroen of STVV te raken."

"Het moet gebeuren de komende weken, ik geloof er nog 100% in dat we ons kunnen redden", vulde Vanhoutte aan.

We blijven strijdvaardig en zijn niet van plan om op te geven

En ook coach Yves Vanderhaeghe gelooft er nog in: "We blijven strijdvaardig en zijn absoluut niet van plan om op te geven. Het is gewoon blijven werken en de motivatie erin houden."

"Als je geen geloof meer hebt, hoor je niet in deze groep thuis. We willen zo snel mogelijk weten waar we staan."