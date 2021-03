Hamburg-huurling weet nog niet waar toekomst ligt na seizoen in 1A: "Eerst voor de redding zorgen"

Hij kwam van Hamburg over naar Cercle Brugge op huurbasis en is ondertussen steeds belangrijker aan het worden voor De Vereniging. En dat heeft zo ook zijn gevolgen.

David Bates speelde ondertussen al zo'n 1500 minuten voor Cercle Brugge en zeker na Nieuwjaar is hij steeds belangrijker geworden voor de club met elf basisplaatsen in twaalf wedstrijden.

"Het begin van het seizoen was lastig voor mij. Ik heb geen echte voorbereiding gehad en heb lange tijd moeten inhalen."

Hamburg?

"Ondertussen gaat het beter en beter. Ik wil mijn plaats in de ploeg graag vasthouden en van waarde zijn voor Cercle Brugge", is de centrale verdediger duidelijk. "We vullen elkaar ook goed aan achteraan. We moeten er blijven voor vechten."

"Ik heb nooit getwijfeld aan mijn keuze voor Cercle Brugge. Mijn toekomst? Er zijn nog enkele belangrijke wedstrijden dit seizoen, daarna heb ik nog een jaar contract bij Hamburg. Ik wil nu eerst de Vereniging proberen redden. Daarna zien we wel weer verder."