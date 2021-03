Jacky Mathijssen wil drie spelers van Roberto Martinez bij de beloften zien

De Jonge Duivels werkten de voorbije week in Genk een stage af en speelden oefenwedstrijden tegen Standard en Westerlo.

Met 26 spelers begon bondscoach Jacky Mathijssen de voorbereiding op het EK van 2023. Begin juni vindt in Kazachstan het eerste kwalificatieduel plaats. “Dan gaan we van start met een nieuwe kern van 18 veldspelers en drie doelmannen”, zegt Mathijssen bij HBVL.

De stage leverde de nodige informatie op voor de bondscoach. “Het werd een interessante stage, met ook twee leerrijke oefenmatchen. Zoals we niet op de banken stonden na de 3-0-zege tegen Standard, zitten we ook niet in zak en as na een 3-1-nederlaag tegen Westerlo. Bijvoorbeeld omdat we maandag nog twee keer trainden, al wil ik dat niet gebruiken als excuus. Westerlo was een stuk scherper en daar moeten we lering uit trekken.”

Mathijssen hoopt alvast nog enkele spelers uit de kern van Roberto Martinez te recupereren voor de EK-kwalificatiewedstrijden. Charles De Ketelaere, Jérémy Doku en Yari Verschaeren kunnen nog aansluiten.