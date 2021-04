Geen plaats voor cadeautjes: "Het seizoen begint nu eigenlijk pas"

Cyriel Dessers trekt maandag met KRC Genk naar OH Leuven, een trip down memory lane, want voor Dessers begon alles voor hem in Heverlee.

Het zal toch wel wat vreemd doen maandagavond voor Dessers. “Ik kijk echt wel uit naar deze match, er lopen toch nog steeds enkele oude bekenden uit de medische staf rond. Ik ben blij dat OHL weer in eerste klasse speelt”, zegt Dessers aan HLN. “Daar horen ze thuis en daar gaan ze nu ook wel blijven. Jammer dat we nog steeds met gesloten deuren spelen, want de tribunes waren altijd goed gevuld. Die sfeer kon ik al opsnuiven van op mijn kot, heerlijke herinneringen.”

De match is voor Racing Genk van levensbelang, maar dat geldt op dit moment voor heel wat ploegen. “Ik heb het afgelopen week nog gezegd in de kleedkamer: 'het kan raar klinken na 31 wedstrijden, maar eigenlijk begint het seizoen nu pas'. We spelen nog tien matchen, waarin het allemaal moet gebeuren. Zowel in de bekerfinale als in de competitie, waarin ons - ook al is het een cliché - alleen nog finales wachten. Het is onze verdienste dat we ons lot volledig in eigen handen hebben. Maar we zullen vol aan de bak moeten om onze doelen te bereiken.”