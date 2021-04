Brys is tevreden ondanks nederlaag in oefenpot tegen ploeg uit 1B

OH Leuven verloor woensdag een oefenwedstrijd tegen Lierse Kempenzonen met 1-3. Ondanks dat resultaat was Marc Brys toch tevreden.

OH Leuven verloor dan wel van Lierse Kempenzonen uit 1B, toch was Brys tevreden. Zeker over het spel in de eerste helft. “Die oefenpot betekende onze zesde training op drie dagen. Toch zag ik veel intensiteit, goesting en drive voor de rust”, klinkt het bij de trainer.

Brys keek dan ook door het resultaat heen. “De jongens toonden zich zelfs overgemotiveerd om er iets van te maken. Zo liepen ze liefst acht keer buitenspel in die eerste periode. Ik zag ook een aantal dingen terug waarop we de afgelopen dagen hadden getraind.”

In de tweede helft was het aan de jongeren van de ploeg. “Dan wordt het moeilijk. Die jonge gasten beschikken nog niet over de maturiteit om het tij te doen keren. Zij hebben het sowieso al lastig tegen een ploeg uit 1B. De focus lag voor mij op de eerste helft. Maar het is altijd interessant om enkele beloften aan het werk te zien. Je moet als coach dan wel wat realistisch blijven in je verwachtingen qua resultaat. De jongeren hebben kunnen proeven van het grote werk en weten nu waar ze nog te kort komen.”