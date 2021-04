Sterkhouder OHL heeft maar één doel: spelen: "Als de TD me wil, maar de coach twijfelt, ga ik niet. Punt!"

Als je de beste spitsen in onze competitie moet benoemen, komt Thomas Henry van OH Leuven daar zeker in voor. De grote Fransman heeft er al 20 gemaakt en komt deze zomer zeker in aanmerking voor een transfer naar een grote competitie.

Bij OHL kan hij zich alvast in de kijker van Leicester spelen. “Het is een publiek geheim dat ik droom van de Premier League. Maar er zijn nog mooie competities. De Bundesliga is geweldig, de tactische steekspellen in Italië… We zullen zien. Feit is dat ik zal kiezen voor een project waarin ik me kan vinden", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Want Henry is zo'n voetballer die niet naar eender waar trekt. "De club die me laat voelen dat ze me echt graag wil, heeft een streepje voor. Een club in een warm land met mooie stranden? Dat interesseert me helemaal niet. Ik ga een honderd procent sportieve keuze maken. Als de TD me wil, maar de coach twijfelt, dan ga ik niet."