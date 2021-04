Adrien Trebel drukt speculaties de kop in: "Nul problemen tussen mij en Kompany. Zéro!"

Waarom maakt Vincent Kompany zo weinig gebruik van 'dure vogel' Adrien Trebel? De voorbije weken toonde de Fransman dat hij, mits fit, altijd zijn plaats heeft in het paars-witte elftal.

In gesprek met het Nieuwsblad zocht Trebel naar een verklaring voor het feit dat het zo lang duurde vooraleer Kompany een beroep deed op hem na zijn knieoperatie. "Er waren dagen dat ik me al in vorm voelde, maar er niet op me gerekend werd. Als ik niet speel, ben ik gefrustreerd. Maar in het voetbal moet je geduld hebben."

"Ik weet dat de mensen denken dat de relatie tussen mij en Kompany niet goed is, maar ik zeg nu: er zijn nul problemen tussen ons. Zéro! Soms waren we niet akkoord over bepaalde zaken, maar we hebben daarover gediscussieerd", aldus de 30-jarige middenvelder, die nog tot medio 2023 onder contract ligt bij paars-wit.

"Vincent is een jonge coach, die groeit in zijn vak. Zijn troef is dat hij enorm gepassioneerd is, hij is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat op de club. Kompany steekt zijn hart in Anderlecht. Wie weet, wint hij straks evenveel prijzen als coach dan als speler."