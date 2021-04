Goed nieuws voor KV Oostende: Alexander Blessin heeft geen interesse in overstap naar Sheffield United

Alexander Blessin, de trainer van KV Oostende, kan op heel wat interesse rekenen van Sheffield United. Toch lijkt de kans klein dat de Duitse trainer zal vertrekken bij de Belgische club.

Alexander Blessin doet het uitstekend bij KV Oostende. De Duitser heeft ervoor gezorgd dat de Belgische club voorlopig in de top 4 staat en daardoor mag KV Oostende voorlopig deelnemen aan play-off 1.

Ook andere ploegen zijn onder indruk van het werk van Blessin, want zo ziet Sheffield United in hem de ideale opvolger voor Chris Wilder. KV Oostende moet echter niet ongerust zijn, want volgens Het Laatste Nieuws denkt Blessin niet aan een vertrek en wil hij zeer graag play-off 1 halen.